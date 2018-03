Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Transportbedrijven kunnen bijna geen nieuwe mensen meer in de cabine krijgen. Vrachten kunnen straks niet meer worden geleverd en vrachtwagens komen stil te staan als er niet snel iets verandert.

Transporteurs zoals Portena in Heerenveen zetten gepensioneerde chauffeurs en studenten in, die zonder vrachtwagenrijbewijs op kleinere auto's mogen rijden.

Bovendien start binnenkort een campagne om mensen warm te maken om achter het stuur van een vrachtwagen te stappen. Bij uitzendbedrijf Werff Talent in Heerenveen, dat gespecialiseerd is in de transportsector, hebben ze het razend druk. Ze worden platgebeld door ondernemers die erg veel belang hebben bij chauffeurs. Om die te vinden, is Werff Talent vaker geopend, voortaan ook op donderdagavond en zaterdagochtend. Ook zal een speciale chauffeurscoach aan de slag om mensen op weg te helpen naar een baan in de vrachtwagencabine.