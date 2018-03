Baanwielrenster Alyda Norbruis uit Ureterp heeft donderdag op het WK parabaanwielrennen in Rio de Janeiro goud gewonnen op de 3 km achtervolging. Ze reed een tijd van 4.11,913 en was daarmee in de finale te snel voor de Chinese Zeng Sini.

Het is de derde keer dat Norbruis op deze discipline goud wint. Ook in 2014 en 2015 pakte ze ook al de titel. Twee jaar geleden werd ze op de Paralympische Spelen in hetzelfde Rio de Janeiro derde.