VIDEO: Achter de schermen bij treinvertragingen

Een trein die niet rijdt; een grote frustratie voor de reiziger. Maar wat gebeurt in zo'n situatie achter de schermen?

Iedereen is dan hard aan het werk om alles op te lossen. Zo moeten de extra tourbussen voor de reizigers overal en nergens vandaan komen. Arriva heeft alleen al in Fryslân contact met veertien verschillende busbedrijven die hen kan helpen wanneer een trein uitvalt. Dat komt omdat de buschauffeurs vaak nog gewoon thuis zitten of juist met de bus op een hele andere plek staan.

Daarnaast moeten ook de treinmachinisten zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komen, om hun volgende treinrit te maken. Wanneer een machinist in Sneek stilstaat richting Leeuwarden, kan diegene soms niet op tijd zijn voor zijn of haar dienst richting Groningen. Dan moet een andere machinist zijn dienst overnemen, waardoor weer een andere de dienst van die persoon moet overnemen. Zo kan er door een storing heel veel moeten worden omgegooid in de planning.