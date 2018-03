VIDEO: Napraten over de verkiezingen en vooruitblik

Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag wordt het nu in veertien Friese gemeenten weer tijd om een nieuwe coalitie te vormen. In Fryslân Hjoed praten Yntze de Vries van de ELP in Smallingerland en politiek verslaggever Atze Jan de Vries (Leeuwarder Courant) en Andries Bakker (Omrop Fryslân) over wat er staat te gebeuren. Een ding lijkt in ieder geval in Smallingerland al zeker: die koopzondag, wat voor veel commotie heeft gezorgd, komt er.