Kielstra krijgt speciale vlag bij opening Wadden Center

Het Afsluitdijk Wadden Center is donderdagmiddag officieel geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen. Daarbij gaf gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân een speciale vlag. De vlag is een nagemaakte versie van de vlag die symbool stond voor de Zuiderzeewet. Met de vlag werd in 1932 het sein gegeven aan het personeel van de MUZ, de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken, om de Afsluitdijk af te sluiten. Daarmee werd de Zuiderzee officieel het IJsselmeer.

Van groot belang

De minister van infrastructuur en waterstaat gaf in een toespraak aan dat de dijk nog steeds van groot belang is voor ons land. "Zonder de Afsluitdijk zouden steden als Breda en Utrecht aan de kust liggen en zou 60 procent van ons land onder water staan", zo zei Van Nieuwenhuizen.

Energieneutraal

Het gebouw van het Afsluitdijk Wadden Center is volledig energieneutraal gemaakt. De energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Het center moet zo'n 100.000 bezoekers trekken per jaar. Het gebouw is in totaal 1800 vierkante meter groot en bestaat uit witte zeshoeken die symbool staan voor de basaltblokken die tegen de Afsluitdijk liggen. De totale kosten van het opwaarderen van de Afsluitdijk worden geschat op 1,2 miljard euro.