Jaap Stalenburg zegt lidmaatschap PvdA op

PvdA-raadslid Jaap Stalenburg uit Heerenveen zegt zijn lidmaatschap van de plaatselijke partij op. Hij doet dit omdat hij gefrustreerd is over de procedure van de kandidaatstelling en de wijze waarop het bestuur van de partij in de gemeente Heerenveen daar me om is gegaan.

Op zijn twitter zegt hij: "Ik ben heel boos!" De PvdA haalde bij de verkiezingen woensdag zes zetels. Na het tellen van de voorkeurstemmen is Stalenburg op de achtste plaats terecht gekomen. De lijstduwer van de partij, de 70-jarige Betty van der Ven, komt boven hem te staan.