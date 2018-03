Dijkstra Draisma genomineerd voor ondernemersprijs

Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward is genomineerd voor de ondernemersprijs Koning Willem I. Die prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan ondernemingen die groot ondernemersschap hebben getoond. In totaal zijn 11 ondernemingen genomineerd.

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Eind april worden de drie finalisten bekend gemaakt. Een maand later wordt bekend wie de winnaar is.

Dijkstra Draisma is genomineerd in de categorie MKB. Er is ook nog een prijs voor het grootbedrijf en een prijs voor duurzaam ondernemersschap.