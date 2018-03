Was Dokkum de laatste plek met een Sinterklaasintocht?

Dokkum is misschien wel de laatste stad waar een landelijke intocht van Sinterklaas is geweest. Want er is nog geen enkele gemeente die zich heeft aangemeld om de landelijke intocht dit jaar te organiseren. Dat meldt RTL Nieuws.

De NTR, die de intocht op televisie uitzendt, heeft een brandbrief gestuurd aan het Nederlands genootschap van burgemeesters. De tijd om een intocht te organiseren wordt namelijk steeds korter. De omroeporganisatie zegt dat die alleen maar kan raden naar de reden waarom gemeenten zich niet melden.

We willen niet dat er op deze manier een einde komt aan een traditie van 66 jaar, zegt de NTR.