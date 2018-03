Sprong in Tweede Kamer was "ultieme schreeuw om aandacht"

Cannabis-activist Doede de Jong uit Appelscha denkt dat Hans Kamperman met zijn actie hoopt om de "idioterie rondom de cannabis-materie te doorbreken. Zijn daad moet fungeren als breekijzer." De Jong is een vriend van Kamperman, die donderdag in de Tweede Kamer van de publieke tribune sprong.

Schreeuw om aandacht

"Het was een ultieme schreeuw om aandacht", zegt De Jong. "Hij staat al een paar maanden voor de Tweede Kamer, maar krijgt geen gehoor. Hij vindt hennep een geweldige plant, zowel medicinaal als recreatief."

"Domme verbod opheffen"

Helemaal als verrassing komt de actie van Kamperman niet voor De Jong. "Je kunt nu wel nagaan hoe hoog het hem zit. Hij vindt het heel belangrijk. De repressie van cannabis leidt alleen maar tot meer criminaliteit. De regering moet het domme verbod opheffen."

"Laat iedereen zelf bepalen wat hij wel of niet in z'n tuin heeft", zegt De Jong. "Mensen die het willen verkopen, schrijven zich dan in bij de kamer van Koophandel en betalen belasting. Dan kun je ook de kwaliteit controleren en is het hele probleem de wereld uit."

Hoe het nu met Kamperman is, weet De Jong niet precies, maar "ik dacht dat hij vrijdag alweer het ziekenhuis uit mag."

Rechtszaak

Vorig jaar besteedde De Jong in een vlog aandacht aan een rechtszaak tegen Hans Kamperman: