Curling Club Friesland lift mee op succes Olympyske Spelen

De Curling Club Friesland heeft flink profijt van het succes van curling tijdens Olympische Spelen en de curling quiz op televisie. De club ontvangt vrijdag de 1500ste deelnemer aan een curling clinic, in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Het aantal clinics daar is het afgelopen seizoen verdubbeld. De Curling Club Friesland is met vijftig leden een van de grootste van Nederland.