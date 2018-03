Scholieren te gast bij Wetsus op Wereldwaterdag

Kinderen ervan bewust maken dat er steeds minder water is in deze wereld en hen laten nadenken over oplossingen. Dat was het centrale doel op Wereldwaterdag voor de leerlingen van basisschool De Pionier in Leeuwarden. Ze waren te gast bij waterinstituut Wetsus, om mee te doen aan de bright idea hub, een combinatie van spelletjes doen en kennismaken met watertechnologie.

De leerlingen vermaakten zich prima, maar veel van hen hadden geen idee dat er op diverse plekken in de wereld weinig of helemaal geen water is. Dat water belangrijk is voor het leven op aarde wisten ze wel allemaal.

Vorige week en deze week krijgen 700 leerlingen uit Fryslân de kans om op het terrein van Wetsus kennis te maken met watertechniek en alles wat daarmee heeft te maken. De hoop is dat sommigen van hen straks, als ze wat ouder zijn, een studie in deze richting zullen kiezen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de waterproblematiek.