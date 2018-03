Wetterskip Fryslân helpt de komende jaren mensen in Mozambique met het waterbeheer. Doel is om ze te beschermen tegen water en ze te helpen voldoende en ook schoon water te krijgen. Dat gebeurt in samenwerking met de andere waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. De afspraak tussen alle partijen heeft de naam Blue Deal gekregen.

In totaal worden twintig miljoen mensen geholpen. De afgelopen jaren was Wetterskip Fryslân ook al actief in Mozambique.