Tim Douwsma komt met nieuw nummer 'Lachen in de regen'

De fans hebben er even op moeten wachten, maar vrijdag komt de nieuwe single van Tim Douwsma uit. Het nieuwe nummer van de uit Drachten afkomstige zanger heet 'Lachen in de regen' en is opgenomen in Leeuwarden bij Robert Dorn. De Nederlandstalige tekst is geschreven door singer-songwriter Nielson, bekend van het nummer 'Sexy als ik dans'.

"Het kwam ineens op mijn pad, dat ik Nielson trof bij een optreden", zegt Douwsma. "Hij vroeg hoe het met mij was en of ik met nieuwe dingen bezig was. Hij had nog wel een nummer liggen dat misschien geschikt was voor mij." Volgens Douwsma is het nieuwe lied een heel fris en vrolijk lentenummer. "Ik kan niet wachten tot iedereen het kan horen. De eerste reacties zijn hartstikke positief, dus dat is superleuk."

Dit jaar zal Douwsma meer muziek uitbrengen. Voor de zomer komt er nog een nieuwe single en in het najaar wil hij een ballad uitbrengen. Verder zal hij een pilot voor een nieuw televisieprogramma opnemen. Naast zanger is de oud-Drachtster ook presentator en acteur.