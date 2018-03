Bezoekerscentrum Afsluitdijk in Kornwerderzand geopend

In Kornwerderzand is donderdagmiddag het Afsluitdijk Wadden Center geopend. Dat is een bezoekerscentrum waar mensen van alles te weten kunnen komen over het Waddengebied, het IJsselmeergebied, de vismigratierivier die er komt en over de Afsluitdijk zelf.

Minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Klaas Kielstra openden het Wadden Center samen. Het bezoekerscentrum is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Het doel daarvan is om de economie van Fryslân en Noord-Holland een impuls te geven, met verschillende projecten op het gebied van duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme.