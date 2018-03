De banenmarkten van zorgorganisatie Talant hebben tot nu toe werk opgeleverd voor 45 mensen. Dat kunnen er meer worden, want er zijn nog gesprekken gepland met andere sollicitanten. Talant heeft de afgelopen weken vijf banenmarkten georganiseerd, omdat er behoefte is aan personeel. Het gaat om vaste banen, maar bijvoorbeeld ook tijdelijk werk of vakantiebaantjes.

Vanwege het succes van de eerste vijf komen er in mei nog vier banenmarkten.