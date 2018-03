Verlies FNP in De Fryske Marren toch iets minder groot

De FNP heeft in De Fryske Marren toch iets minder verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen dan eerst werd gedacht. De partij verliest niet drie, maar twee zetels en komt nu op zeven. Dat gaat ten koste van de winst van GroenLinks. Die krijgt niet drie, maar twee zetels in de gemeenteraad van De Fryske Marren. De wijziging in de uitslag komt door een fout op het stembureau in Nijemirdum. Daar werden te weinig stemmen voor het CDA en de FNP ingevoerd. Dat is na een controle rechtgezet.

Voorkeurstemmen

CDA'er Geeske Homma Visser (plek 9) en Marc van Niekerk van de VVD (plek 5) komen met voorkeurstemmen in de nieuwe raad. Dat gaat ten koste van Geeske Holtrop (CDA) en Olaf Storms (VVD).