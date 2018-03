Fries Will Davey scoort internationale hit met Escobar

Hij is 18 jaar, komt uit Hommerts en is in Mauritius bekend van zijn elektronische moombahton-hit Escobar: Wietze Wempe, of beter Will Davey. Op internet staan meerdere uitvoeringen van zijn nummer. Het YouTube-filmpje hieronder is in ruim een maand tijd al meer dan 30.000 keer bekeken. Volgens Wietze is zijn track alleen al in Mauritius 10.000 keer bekeken. "De stijl van het nummer is daar best wel groot", verklaart hij het succes. Moombahton is een soort van Braziliaanse muziek met reggeaton-invloeden, waarop veel wordt gedanst in discotheken.

Internationaal

Wietze doet de opleiding Sound Design bij D'Drive in Leeuwarden en heeft het nummer op zijn computer gemaakt. "Ik speelde al veel piano en wilde dat verder uitbouwen. Toen heb ik op mijn computertje programma's geïnstalleerd. Daarmee heb ik muziek gemaakt en zo is het nummer ontstaan." Daarna heeft hij het naar een YouTube-kanaal verstuurd en is het internationaal opgepikt. Het komt dus goed uit dat hij het nummer niet heeft uitgebracht onder zijn eigen naam, maar als Will Davey. "Wietze Wempe is gewoon een Friese naam, maar ik vond dat het internationaler moest."

Samenwerking

Het duurde wel even, voordat het nummer klaar was. Dat heeft hij gedaan met zijn klasgenoot Michael Fortera. "De plaat stond er al een jaar en hij zei: je moet hem afmaken. Toen hebben we dat samen gedaan." Will Davey heeft intussen ook al aanbiedingen vanuit het buitenland gekregen. "Twee weken geleden kreeg ik een mailtje van een man uit Miami. Die vond het nummer vet en vroeg of ik samen met hem een track wilde maken. Ik dacht, wat gebeurt mij nou? Superleuk, doen!" Wietze ziet het wel zitten om door te gaan met het maken van elektronische muziek. "Ik hoop nog veel uit te brengen."