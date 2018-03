Wat komt er zometeen in het nieuwe Wadden Center?

Het moet de provincie een toeristische en economische impuls geven: de nieuwe Afsluitdijk. Met daarop als blikvanger het Afsluitdijk Wadden Center. De zeekering krijgt de komende jaren een grote opknapbeurt, en moet daarna als poort naar Fryslân de bezoekers welkom heten. Donderdag was het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center voor het eerst van binnen te bekijken.

De toekomstige bezoekers van het Afsluitdijk Wadden Center krijgen in het gebouw een beeld van de omgeving en de projecten die in de toekomst plaats zullen vinden bij de Afsluitdijk. Centraal staat daarin de strijd van ons land tegen het water: in het verleden, maar ook in de toekomst. De financiering van de bouw van het nieuwe centrum ligt bij het Rijk, Rijkswaterstaat en de aangrenzende provincies.

Voor buitenlandse toeristen die in het centrum de exposities willen volgen, is een speciaal overzetsysteem bedacht dat in tien verschillende talen te beluisteren is. Bij deze expositie is onder andere de originele werkkamer van de grondlegger van de Afsluitdijk, van Cornelis Lely, te zien. In deze werkkamer staan bijvoorbeeld stukken zoals zijn bureau waar de Afsluitdijk op werd getekend. Met 'de Nieuwe Afsluitdijk' willen het Rijk en de omliggende provincies werken aan een veilige en duurzame dijk.

In de loop van 2018 moet een van de meest bijzondere onderdelen van de dijk klaar zijn: Aquavista, een vlucht over de dijk in 4D.