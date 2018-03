Getuigen gezocht van aanrijding fietser in Heerenveen

De politie zoekt getuigen van het ongeluk op de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen, waarbij woensdagmorgen een 13-jarige jongen uit Oldeboorn ernstig gewond raakte. Het slachtoffertje fietste op het fietspad en botste tegen de auto van een 54-jarige bestuurder uit Oranjewoud. Deze sloeg van de Leeuwarderstraatweg af naar de Windas en moest daarbij het fietspad oversteken.

Even voor het ongeluk liet de automobilist een andere fietser voorgaan. De politie is benieuwd naar het verhaal van deze fietser. Het jongetje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.