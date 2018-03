Celstraf geëist voor verkrachting van 88-jarige vrouw

Tegen een man van 32 uit Stiens is donderdag 30 maanden celstraf geëist vanwege het verkrachten van een 88-jarige vrouw. De bewoonster van een seniorenflat aan het Europaplein in Leeuwarden werd augustus 2016 bedreigd, mishandeld en verkracht. De vrouw raakte hierbij gewond en heeft nog steeds last van de aanval.

De verdachte belde op 3 augustus 2016 bij de vrouw aan een sleurde het hoogbejaarde slachtoffer mee de lift in. Daar mishandelde, verkrachte en bedreigde hij haar. Toen de vrouw in onmacht op de grond lag, trapte hij haar nog tegen haar hoofd aan. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De oudere vrouw is nu nog steeds bang, heeft last van hartkloppingen en beleeft de bange momenten telkens weer opnieuw.

DNA Match

De Stienzer kon in juni 2017 worden opgepakt omdat zijn DNA in de landelijke databank stond. De man was de flat ingegaan omdat hij geloofde in complotten en dacht dat mensen achter hem aan zaten. In zijn waan dacht hij dat hij wat ergs moest doen om zijn achtervolgers af te schrikken.

De verdachte heeft chronische psychische problemen die erger werden door het veelvuldig gebruiken van drugs en alcohol. Om herhaling te voorkomen is volgens deskundigen van het Piter Baan Centrum in Utrecht een gedwongen behandeling noodzakelijk.

Op 5 april doet de rechter uitspraak.

Op 5 april docht de rjochter útspraak.