Cambuur voor volgende topper naar Sittard

Cambuur maakt zich op voor de derde confrontatie op rij tegen een club uit de top van de ranglijst in de Jupiler League. Na de verdienstelijke gelijke spellen tegen Jong PSV en koploper NEC hopen de Leeuwarders vrijdag in Sittard tegen Fortuna op een driepunter.

Trainer René Hake wilde niet zeggen in welke opstelling hij Fortuna Sittard zal gaan bestrijden. Er kunnen veranderingen komen, met name vanwege het slechte veld in Sittard. "We spelen niet op een goed veld. Dat heeft in de winterse periode een optater gehad. Wij moeten daar in onze manier van spelen rekening mee houden. We kunnen wellicht niet het spel spelen wat we normaal willen spelen", ​zo vertelde Hake donderdag na de laatste training.

Fortuna komt niet met de sterkste opstelling het veld op. Door verschillende omstandigheden missen er vier basisspelers, waaronder het jonge talent en aanvoerder Per Schuurs. René Hake rekent zichzelf echter nog niet rijk: "Er staan gewoon elf hoor."

Bij Cambuur zijn Omar El Baad, Furdjel Narsingh, Karim Rossie en Nigel Robertha nog altijd geblesseerd.