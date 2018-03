Festival CityRock gaat dit jaar niet door

Vorig jaar sloot de bekende hardrockband Europe de vierde editie van CityRock nog af, dit jaar gaat het rockfestival in Leeuwarden niet door. Ook de editie in Eindhoven, vorig jaar voor het eerst, gaat niet door. Als reden noemt de organisatie, dat er geen passend aanbod aan geschikte en betaalbare bands is. Dit jaar zou Madness komen, maar die kon alleen op een andere datum en de organisatie kreeg dat niet op tijd rond met de gemeente.

In het verleden kwamen grote namen als Within Temptation, Uriah Heep, De Staat en Queensrÿche naar het centrum van Leeuwarden. De organisatie heeft al wel aangegeven dat ze in 2019 weer een CityRock wil houden.