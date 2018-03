Politieman gewond bij aanhouding drankrijder

Een 39-jarige drankrijder uit Leeuwarden heeft woensdag bij zijn aanhouding een politieman verwond. De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. De politie had de man op de Tjerk Hiddesstraat aan de kant gezet. Al snel was duidelijk dat de bestuurder teveel drank had genuttigd en dat hij niet wilde meewerken.

Bij de worsteling om de man uit zijn auto te halen raakte een politieagent gewond aan zijn duim. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Tegen de Leeuwarder is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed en voor verzet bij zijn aanhouding.