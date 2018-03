'Grutsk!'-poster FNP wint landelijke prijs

De poster van de FNP voor de herindelingsverkiezingen in Súdwest-Fryslân is de beste verkiezingsposter van Nederland. Dat vinden de lezers van het tijdschrift van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De poster is ontworpen door oud-raadslid Jelle Gerbrandy. Er is een schets van een klein meisje te zien, die de duim omhoog steekt. Daaronder staat het woord 'Grutsk' (trots). Gerbrandy was geïnspireerd door een campagneposter van de Amerikaanse president Barack Obama.