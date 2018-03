Kaasmaker Royal A-ware Heerenveen bouwt mozzarellafabriek

Kaasmaker Royal A-Ware gaat een tweede fabriek bouwen in Heerenveen, voor de productie van mozzarella. Het bedrijf heeft voor de nieuwe fabriek 300 miljoen kilo extra melk nodig en is begonnen met een wervingscampagne onder boeren in het Noorden van Nederland.

Als alles volgens plan verloopt kan de eerste paal begin komend jaar de grond in. De productie zal dan in 2020 starten. Waarschijnlijk heeft de nieuwe fabriek plaats voor tachtig werknemers. A-Ware maakt niet bekend wat de plannen kosten.

1,5 miljard kilo

Samen met de bestaande fabriek komt er een complex waar jaarlijks 1,5 miljard kilo meld wordt verwerkt. A-Ware gaat ervan uit dat er genoeg melk beschikbaar is voor de nieuwe fabriek. Wel zal het gebied waar de melk vandaan wordt gehaald mogelijk worden vergroot tot buiten de noordelijke provincies. Tot nu toe was dat niet het geval.

Industriële variant

De mozzarella van A-Ware is niet bedoeld voor levering aan supermarkten in Nederland. Het gaat om een industriële variant van de mozzarella, bedoeld als ingrediënt voor de voedselindustrie. Met behulp van het netwerk van de Nieuw-Zeelandse partner Fonterra wordt gemikt op de markt in Azië, Zuid-Amerika en Europa.

Buffelmelk

Mozzarella wordt oorspronkelijk gemaakt van buffelmelk. Die van A-Ware wordt van koeienmelk gemaakt. Ook Friesland Campina maakt Mozzarella van koeienmelk, vooral in Duitsland.

Van harte gefeliciteerd @RoyalAware met jullie forse uitbreiding in @Heerenveen. De @provfryslan is ontzettend trots op deze versterking en jullie ambitie om duurzame ketens te bouwen met een goede prijs voor de boer. https://t.co/3V0YDpERZ7 — Sander de Rouwe (@Sanderderouwe) March 22, 2018