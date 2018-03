Kaasmaker Royal A-ware bouwt mozzarellafabriek

Kaasmaker Royal A-ware gaat een tweede fabriek bouwen in Heerenveen, voor de productie van mozzarella. Het bedrijf heeft voor de nieuwe fabriek 300 miljoen kilo extra melk nodig en is begonnen met een wervingscampagne onder boeren in het Noorden van Nederland.

De mozzarellafabriek zal de eerste in zijn soort zijn in Nederland, en als alles volgens plan verloopt kan de eerste paal begin volgend jaar de grond in. De productie van de mozzarella zou dan in 2020 moeten beginnen.

Samen met de bestaande fabriek komt er een complex waar jaarlijks 1,5 miljard kilo melk zal gaan worden verwerkt. De nieuwe fabriek biedt plaats aan tachtig werknemers.