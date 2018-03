Bij het Escheraquaduct op de Drachtsterweg in Leeuwarden is donderdagochtend een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de weg korte tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Alleen de stad in was er een rijstrook open. Mensen die de stad in of uit wilden konden via de Wâldwei omrijden. Het gevolg hiervan was dat het daar ook vaststond.