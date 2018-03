Lokale partijen grote winnaar, FNP verliezer verkiezingen

Lokale partijen en GroenLinks zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân geworden. De Fryske Nasjonale Partij (FNP) en de PvdA zijn vooral zetels verloren. De PvdA is nog wel de grootste partij in drie Friese gemeenten: Heerenveen, Harlingen en Terschelling. Het CDA en de VVD zijn redelijk stabiel gebleven in Fryslân. Het CDA is in vier gemeenten de grootste partij: De Fryske Marren, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.

Succes lokale partijen

In veertien Friese gemeenten kon woensdag tussen 7:30 en 21:00 uur gestemd worden voor de gemeenteraad. Schiermonnikoog won de strijd om als eerste gemeente van Nederland de verkiezingsuitslag te melden. Al om 21:13 uur hadden zij alle stemmen geteld. Op Schiermonnikoog en in zes andere gemeenten werd uiteindelijk een lokale partij de grootste. Opvallend was de politieke aardverschuiving op Ameland. Daar won AmelandEen vijf van de elf zetels. Op Vlieland deed Nieuw Liberaal Vlieland voor het eerst mee een won vier zetels. Een andere succesvolle lokale partij was de Eerste Lokale Partij (ELP) in Smallingerland. Die partij behaalde zeven zetels, een winst van vier zetels.

Verlies FNP

De FNP heeft het niet goed gedaan. De partij was in de afgelopen jaren in de gemeente De Fryske Marren de grootste partij, maar verloor daar vier van de tien zetels. In de nieuwe raad is het CDA nu de grootste partij met acht zetels. Ook in Achtkarspelen (-2) en Dantumadiel (-1) verloor de partij zetels.

Winst GroenLinks

GroenLinks maakt een opmars mee in Fryslân. De partij won twee zetels in zowel De Fryske Marren als in Heerenveen. In Tytsjerksteradiel (+1), Achtkarspelen (+1) en Smallingerland (+1) deed GroenLinks het goed.

Historische zetel PVV

De PVV heeft in de gemeente Achtkarspelen een historische zetel gepakt. Het is de eerste zetel voor de PVV in een gemeenteraad in Fryslân. Fractievoorzitter Harry Graansma was licht teleurgesteld met die ene zetel voor de PVV. Hij had op meer gerekend. Achtkarspelen was de enige gemeente in Fryslân waar de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen meedeed.

PvdA

De PvdA verloor veel zetels in verschillende gemeenten. Uitzondering was Harlingen. Daar won de partij verrassend twee zetels en is nu met vijf zetels de grootste partij in de raad. Ook in Heerenveen bleef de PvdA de grootste partij, ondanks een verlies van twee zetels.

Hieronder het volledige overzicht van het aantal zetels van alle partijen in alle gemeenten: