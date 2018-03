Friezen stemmen in meerderheid tegen sleepwet

Het gros van de Friezen heeft woensdag 'nee' gestemd bij het raadgevend referendum over de sleepwet. Van alle twintig Friese gemeenten waren er alleen in De Fryske Marren, Weststellingwerf en op Ameland en Terschelling meer voorstemmers. In alle andere zestien gemeenten was een meerderheid tegen.

Zo stemde in de gemeente Leeuwarden maar liefst 62 procent tegen. In De Fryske Marren, Weststellingwerf en op Ameland en Terschelling haalde het ja-kamp een krappe meerderheid van minder dan vijf procent ten opzichte van de nee-stemmers. Opvallend is dat ook in Groningen massaal 'nee' is gestemd.

Landelijk was er een opkomst van zo'n 48 procent, waardoor het referendum geldig is. De uitslag is nog niet bekend, maar tegenstanders van de sleepwet lijken in de meerderheid te zijn.

De sleepwet is de benaming in de volksmond voor de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017', die het werk en de taken van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevat.