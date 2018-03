FNP grote verliezer in De Fryske Marren

De FNP is de grote verliezer geworden van de raadsverkiezingen in De Fryske Marren. De FNP was de grootste partij in de gemeente, maar verloor vier van de tien zetels. In de nieuwe raad is het CDA de grootste partij met acht zetels.

Winst GroenLinks en NCPN

Winst was er in De Fryske Marren voor GroenLinks - van één naar drie zetels - en voor de communisten van de NCPN; die gingen van één naar twee zetels.

'Schop onder de kont'

FNP-lijsttrekker Jan Volbeda bleef rustig na de 'schop onder de kont' van de kiezer. "Wij zijn de afgelopen jaren alleen gegroeid, gegroeid, gegroeid. Dan komt er een dag dat je verliest. Nu, die dag is vandaag." Het verlies betekent voor Volbeda niet dat de FNP automatisch in de oppositie belandt, maar hij laat het initiatief graag aan het CDA als grootste partij.