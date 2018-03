ELP grote winnaar in Smallingerland, geen zetel voor SGP

De Eerste Lokale Partij is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland. De ELP krijgt maar liefst zeven zetels in de nieuwe gemeenteraad, een winst van vier zetels. De ELP krijgt daardoor ook automatisch het initiatief bij de college-onderhandelingen in Smallingerland, want de vier partijen die nu het college vormen (PvdA, ChristenUnie, SP en D66) hebben in de nieuwe raad geen meerderheid meer.

Lawei-affaire

De grote winst van de ELP heeft mogelijk te maken met de Lawei-affaire. In die zaak stelde de ELP zich erg kritisch op en dat hebben de kiezers blijkbaar gewaardeerd. Voor partijen als de PvdA en ook voor de SP van wethouder Jos van der Horst was er gevoelig verlies in Smallingerland.

SGP

De SGP haalde de kiesdeler in Smallingerland niet. De SGP deed in Smallingerland voor het eerst mee, met als doel om te strijden tegen de koopzondag.