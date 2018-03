PVV pakt één zetel in raad Achtkarspelen

De PVV heeft in de gemeente Achtkarspelen een historische zetel behaald. Het is de eerste zetel voor de PVV in een gemeenteraad in Fryslân. Het CDA is de grootste partij geworden in Achtkarspelen met zes zetels (+1). De FNP verloop twee zetels en komt nu uit op vier zetels, de ChristenUnie en GemeenteBelangen krijgen beide drie zetels. De PvdA komt uit op twee zetels (-1). De VVD verdwijnt uit de raad.

Achtkarspelen is de enige gemeente in Fryslân waar de PVV meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen.