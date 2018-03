Politieke aardverschuiving op Ameland

Op Ameland heeft woensdag een politieke aardverschuiving plaatsgevonden. De nieuwe politieke formatie AmelandEén is dé grote winnaar bij de raadsverkiezingen. Ze krijgen in de nieuwe raad vijf van de elf zetels. De andere zetels gaan naar Algemeen Belang Ameland (2) en vier partijen krijgen één zetel: VVD, CDA, PvdA, Ameland '82. Het CDA verliest twee zetels en Ameland '82 verliest één zetel.

