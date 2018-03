Meerderheid in Leeuwarden stemt tegen sleepwet

Een meerderheid van ruim 62 procent heeft woensdagavond in de gemeente Leeuwarden tegen de sleepwet gestemd. Naast dat er in 14 Friese gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraad waren, werd aan alle inwoners van Fryslân ook gevraagd hun mening te geven in het raadgevend referendum. Dat ging over de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017', die het werk en de taken van de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten omvat. De Friese hoofdstad is een van de eerste grote Nederlandse gemeenten die de uitslag van het referendum heeft doorgegeven. De opkomst in Leeuwarden was 30 procent, waarvan 36 procent voor de wet stemde.

Ook in Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Súdwest-Fryslân en op Vlieland en Schiermonnikoog was een meerderheid van de stemmers tegen de sleepwet.

Referendum is geldig

Landelijk was de opkomst voor het referendum 48 procent, waardoor het referendum geldig is.