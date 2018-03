Michel Mulder en Karolina Erbanova winnen Zilveren Bal

De Zilveren Bal is dit jaar gewonnen door Michel Mulder en Karolina Erbanova. De sprint over honderd meter in de Elfstedenhal in Leeuwarden is de afgelopen drie jaar de afsluiter van het schaatsseizoen. Drie rijders tegelijkertijd in de baan en strijden om de titel. De finale bij de mannen ging tussen Jesper Hospes uit Heerenveen en de broers Ronald en Michel Mulder. Ronald Mulder werd tweede, Hospes derde.

Bij de dames stonden Erbanova, Floor van den Brandt en Femke Beuling in de finale. Achter Erbanova werd Van den Brandt tweede en Beuling, die uitkomt voor het Gewest Fryslân, werd derde. Vorig jaar waren Dai Dai Ntab en Floor van den Brandt de winnaars.