LIVE: Zo is er gestemd in jouw gemeente

Weten hoe Fryslân en jouw gemeente heeft gestemd? De uitslagenavond is woensdagavond vanaf 22.00 uur te zien op Omrop Fryslân Televisie. De uitslagen kun je ook op de radio of in de stream hierboven volgen. Uitslagen, verslaggevers op locatie, analyses en de eerste reacties komen in het verkiezingsprogramma 'Fryslân Kiest' voorbij.

Hoe hebben de inwoners in jouw gemeente gestemd?

Zoek hieronder op jouw gemeente en kijk hoe er is gestemd:

Uitslagen

De stemlokalen in Fryslân sluiten om 21.00 uur de deuren. In 14 gemeenten mochten inwoners stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast konden alle stemgerechtigden van Fryslân hun stem uitbrengen voor het referendum. Hieronder vind je de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.

Achtkarspelen:

Opkomst: 56,7%

CDA: (6 zetels)

FNP: (4 zetels)

ChristenUnie: (3 zetels)

GemeenteBelangen: (3 zetels)

PvdA: (2 zetels)

PVV: (1 zetel)



​Dantumadiel:

Nog geen uitslagen bekend

De Fryske Marren:

Nog geen uitslagen bekend

Ooststellingwerf:

Opkomst: 54,3%

OostellingwerfsBelang: 29,9% (7 zetels)

PvdA: 15,3% (3 zetels)

CDA: 13,7% (3 zetels)

VVD: 11,9% (3 zetels)

GroenLinks: 9,7% (2 zetels)

ChristenUnie: 7,6% (1 zetel)

D66: 5,7% (1 zetel)

StellingwerfPlus: 5,6% (1 zetel)

Vlieland:

Opkomst: 63,0%

Nieuw Liberaal Vlieland: 44,8% (4 zetels)

GroenWit: 36,3% (3 zetels)

Algemeen Belang Vlieland: 16,7% (2 zetels)



Harlingen:

Opkomst: 56,1%

PvdA: 26,1% (5 zetels)

CDA: 15,2% (3 zetels)

Harlinger Belang: 13,4% (2 zetels)

VVD: 12,8% (2 zetels)

WAD'N PARTIJ Harlingen: 7,4% (1 zetel)

GroenLinks: 7,2% (1 zetel)

HOOP: 6,6% (1 zetel)

D66: 6,3% (1 zetel)

ChristenUnie: 4,6% (1 zetel)

Ameland:

Opkomst: 80,0%

AmelandEén: 42,8% (5 zetels)

Algemeen Belang Ameland: 20,4% (2 zetels)

CDA: 12,5% (1 zetel)

PvdA: 8,8% (1 zetel)

Ameland '82: 8,0% (1 zetel)

VVD: 7,4% (1 zetel)

Heerenveen:

Opkomst: 55,3%

PvdA: 18,4% (6 zetels)

VVD: 14,3% (5 zetels)

CDA: 13,8% (5 zetels)

FNP: 10,2% (3 zetels)

GroenLinks: 9,7% (3 zetels)

GemeenteBelangen Heerenveen: 9,7% (3 zetels)

D66: 8,1% (2 zetels)

SP: 6,2% (2 zetels)

ChristenUnie: 5,4% (1 zetel)

Blanco lijst met als 1e kandidaat A.B.J. Hartsuiker: 3,9% (1 zetel)

Opsterland:

Nog geen uitslagen bekend

Schiermonnikoog:

Opkomst: 82,5%

Samen voor Schiermonnikoog: 47,2% (4 zetels)

Ons Belang: 27,5% (3 zetels)

Schiermonnikoogs Belang: 23,9% (2 zetels)

Terschelling:

Opkomst: 67,2%

PvdA: 32,1% (4 zetels)

VVD: 25,4% (3 zetels)

Plaatselijk Belang Terschelling: 18,5% (3 zetels)

CDA: 12,8% (2 zetels)

Samen Terschelling: 10,2% (1 zetel)

Smallingerland:

FNP: (1 zetel)

GroenLinks: (2 zetels)

D66: (2 zetels)

SP: (2 zetels)

VVD: (2 zetels)

Smallingerlands Belang: (3 zetels)

PvdA: (4 zetels)

CDA: (4 zetels)

ChristenUnie: (4 zetels)

Eérste Lokale Partij: (7 zetels)

Tytsjerksteradiel:

Opkomst: 60,4%

CDA: 23,0% (6 zetels)

FNP: 18,8% (5 zetels)

GroenLinks: 14,9% (3 zetels)

VVD: 13,8% (3 zetels)

PvdA: 11,6% (3 zetels)

ChristenUnie: 10,7% (2 zetels)

D66: 6,8% (1 zetel)

Weststellingwerf:

Opkomst: 55,1%

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf/PvdA/WN!/VVA: 22,4% (5 zetels)

VVD: 21,7% (5 zetels)

CDA: 19,1% (4 zetels)

GroenLinks: 11,2% (2 zetels)

Weststellingwerfs Belang: 10,3% (2 zetels)

Blijf Stellingwarfs: 8,9% (2 zetels)

D66: 5,5% (1 zetel)