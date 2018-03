Matthäus Passion in Dokkum voor de eerste keer op carillon

Vrijdag zal niet alleen de Matthäus Passion voor de eerste keer in het Fries worden uitgevoerd in Dokkum. Dan klinkt tussen 7 en 8 uur in de avond voor de eerste keer de Matthäus Passion op een carillon. Ook aria's van de Johannes Passion zullen te horen zijn op het carillon van het gemeentehuis in de stad.

Beiaardier Auke de Boer uit Kollumerzwaag heeft de partituren van Bach zo aangepast dat ze op het klavier met de stokken te spelen zijn. Later zal De Boer de stukken op het carillon van de Martinitoren in Groningen spelen.