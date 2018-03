Schiermonnikoog wint strijd om eerste verkiezingsuitslag

De gemeente Schiermonnikoog is woensdagavond de eerste gemeente in Nederland die de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft geteld. Schier maakte dertien minuten na het sluiten van de stembussen de uitslag bekend. De partij Samen Voor Schiermonnikoog werd de grootste met 310 stemmen. De opkomst op Schiermonnikoog was 83 procent.

Samen brachten 661 van de 801 stemgerechtigden een geldige stem uit. Dit is de volledige uitslag van Schiermonnikoog: 1. Ons Belang, 181 stemmen, Samen voor Schiermonnikoog, 310 stemmen en Schiermonnikoogs Belang, 157 stemmen. De gemeente is nog bezig om de precieze verdeling in zetels uit te rekenen. Op Schiermonnikoog deden alleen lokale politieke partijen mee.

Vlieland presenteerde woensdagavond als tweede Friese gemeente een uitslag, net na Schiermonnikoog. De uitslag werd bekend gemaakt door burgemeester Tineke Schokker. Nieuw Liberaal Vlieland werd hier met 274 stemmen de grootste partij. Nieuw Liberaal Vlieland is in de plaats gekomen voor de VVD. De landelijke liberale partij is kortgeleden van het eiland verdwenen. Nieuw Liberaal Vlieland krijgt 4 zetels in de nieuwe gemeenteraad, evenveel als de VVD de afgelopen periode. Groen Wit kreeg 222 stemmen en komt nu op drie zetels in de raad, een winst van een zetel. Algemeen Belang Vlieland kreeg 102 stemmen en verloor een zetel. Deze partij krijgt nu 2 zetels in de nieuwe raad.

Weten hoe Fryslân en jouw gemeente heeft gestemd? Volg de uitslag op de radio of in de stream in ons live-artikel. Uitslagen, verslaggevers op locatie, analyses en de eerste reacties komen in het verkiezingsprogramma 'Fryslân Kiest' voorbij. Vanaf 22.00 uur is het programma ook op televisie te zien.