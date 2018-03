Steeds meer bruggen worden centraal bediend

Het watersportseizoen staat voor de deur. Bij de provincie maken ze zich op voor een snelle bediening van de bruggen in Fryslân. Dat gaat steeds meer automatisch en centraal. In het Swettehûs aan het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden worden vier bruggen in Fryslân bediend. Op termijn zullen vanuit hier 40 bruggen van niet alleen provincie, maar ook gemeenten worden bediend.

De brugwipper is vandaag de dag een verkeersleider die tegelijkertijd meerdere bruggen kan openen en sluiten. Het lijkt definitief over te zijn met de brugwipper en zijn klompje. Het watersportseizoen begint dit jaar een week eerder dan normaalgesproken vanwege de komst van de Duitse toeristen die dan al vakantie hebben.

De centrale bediening zit nu nog in een tijdelijk onderkomen, maar er komt een nieuw gebouw van 20 miljoen euro.