ArtHotel in Oosterwolde opent haar deuren

Slapen tussen de vogels of in een knalblauwe kamer: het kan nu in het ArtHotel in Oosterwolde. Dat opent vrijdag officieel de deuren. In een leegstaande afdeling van verpleeghuis Stellinghaven zijn drie kunstkamers gemaakt, door de kunstenaars O.C. Hooymeijer, Age Hartsuiker en Sigrid Hamelink.

Het is de bedoeling dat het hotel in de toekomst uitbreidt naar tien kunstkamers, maar hier moet eerst nog financiering voor worden gevonden. Dat was geen reden voor het hotel om te wachten met de opening, want het is natuurlijk wel het jaar van Culturele Hoofdstad. ZuidOostZorg is blij met het hotel in hun verpleeghuis. Ze hopen op meer actie in het tehuis. Verder kan iedereen, op bepaalde tijden, de kamers en de rest van de afdeling bekijken als expositie.