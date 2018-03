LIVE: IepenUP over 'ontspullen'

'Ontspullen': Vandaag de dag is het een ware trend. De term zegt het al; 'ontspullen' is het wegdoen van alle luxe spullen en het zo duurzaam mogelijk leven. Dat is het thema van IepenUP deze week. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Wat is nu écht belangrijk?

Ook is er een breed scala aan mensen die te gast zijn om mee te praten over het duurzaam en circulair leven. Maaike Fris helpt mensen om te 'ontspullen' en te bewaren wat wel belangrijk is. Marjolein Jonker, bewoonster van een Tiny House én ambassadrice van de Tiny House Movement. Directeur van Omrin, John Vernooij. En ook opruimtherapeut Tea Rodenburg en anti-stress therapeut Thirza Gielissen komen aan het woord om over hun specialisme te vertellen.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan in het programma de actualiteiten van de wereld centraal; hoe leven wij met z'n allen, wat voor subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we er voor dat we elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma start elke woensdag om 20.00 uur en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.