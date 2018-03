Verbijstering in Burgum: "Afghanistan is niet veilig"

GroenLinks in de gemeente Tytsjerksteradiel is verbijsterd over een uitspraak van de Raad van State. Die heeft bepaald dat asielzoekers terug kunnen naar Afghanistan, omdat dat land veilig genoeg is. De zaak was voorgedragen door een uitgeproduceerde asielzoeker uit Afghanistan. Hij wil niet terug, omdat hij denkt dat de veiligheidssituatie in zijn land zo slecht is, dat hij gevaar loopt.

GroenLinks-raadslid Brigitte Scheepsma van Tytsjerksteradiel is naast verbijsterd ook erg boos over het besluit van de Raad van State. Zij kan zich goed voorstellen dat het besluit bij de Afghanen in Burgum voor onrust zorgt.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft eind januari unaniem besloten geen asielzoekers naar Afghanistan uit te zetten, omdat het niet veilig is. Volgens een motie van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie mag dat pas weer als de regering in Den Haag officieel bepaalt dat het veilig is in Afghanistan. De uitspraak van de Raad van State van nu verandert niets aan die situatie, zegt Scheepsma.