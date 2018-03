Burgerinitiatief voor Fries kan nog wel wat steun gebruiken

Het Europees burgerinitiatief voor de bescherming van minderheidstalen loopt in Fryslân nog niet zo snel. Tot nu toe hebben 2500 Friezen het Minority Safe Pack online ondertekend. In heel Europa hebben meer dan 900.000 hun handtekening gezet. Nog twee weken lang kunnen handtekeningen worden gezet. Pier Bergsma van de Raad van de Friese Beweging heeft er wel vertrouwen in. De raad heeft ook nog handtekeningen op papier liggen en mensen kunnen nog stemmen.

Het burgerinitiatief heeft als doel alle 50 miljoen mensen te beschermen en te steunen die een minderheidstaal spreken. Het initiatief moet zoveel mogelijk ondergetekenden hebben om geldig te kunnen zijn. Het heeft minstens een miljoen handtekeningen nodig. In Nederland ligt de drempel op 19.500.

De Europese organisatie die het burgerinitiatief heeft opgezet, de Federal Union of European Nationalities (FUEN), heeft op nationaal niveau al een rol gespeeld, zegt Pier Bergsma van de Raad van de Friese Beweging. Hij noemt het mogelijke verdwijnen van de rechtbank uit Leeuwarden en het opgaan van Omrop Fryslân in grotere, landelijke of regionale organisaties. Het FUEN heeft daar protestbrieven over gestuurd om dit tegen te gaan.