VIDEO: Powercollege over bewoners van het Waddengebied

Het Waddengebied is het bekendste gebied van heel Fryslân. Elk jaar trekt het duizenden bezoekers en het staat zelfs op de Unesco werelderfgoedlijst. Een gebied van tienduizend vierkante meter waar we niet zoveel van weten. Daarom in Fryslân Hjoed de komende maanden powercolleges van de Waddenacademie. Geograaf en historicus Meindert Schroor laat een hele andere kant zien van het gebied: de kant van de bewoners.

Eerder kwamen de vorming van het Waddengebied aan de orde en het Waddengebied als buffet voor vogels en mens.