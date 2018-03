Melkveehouders niet onder indruk: we gebruiken nestkap al

Leden van Nederlandse Melkveehouders Vakbond gebruiken de door de provincie aangeprezen nestbeschermers allang, zegt voorzitter Harm Wiegersma van de vakbond. Gedeputeerde Johannes Kramer riep de organisatie op om aan te sluiten bij de campagne "Grutsk op Greidefûgels" waarbij een specifiek soort nestbeschermers centraal staat.

NMV-voorzitter Wiegersma lijkt niet erg onder de indruk van de oproep. Volgens hem is deze nestkap voor gebruik van de sleepslang door een van zijn leden bedacht. Zijn organisatie staat ook achter het gebruik ervan. Maar er is wel een groot verschil van mening over de ruimte die er moet zijn voor de bestrijding van roofdieren. De NMV wil daarin veel verder gaan dan de provincie.