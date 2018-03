Verkiezingen: opkomstcijfers om 15:00 uur

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân lag om 15.00 uur gemiddeld net boven de 30 procent. De hoogste opkomst werd gemeten op Schiermonnikoog, waar 54 procent naar de stembus ging. Achtkarspelen had de laagste opkomst. Daar maakte 24 procent van de kiesgerechtigden een gang naar de stembus. De Waddeneilanden scoren altijd hoog en dat is ook dit jaar het geval. Op Ameland, Terschelling en Vlieland liggen de opkomstcijfers allemaal rond de veertig procent.

Bij de meeste stembureaus ligt de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen hoger dan die voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet, behalve op Schiermonnikoog. Daar scoort het referendum 4 procent hoger dan de raadverkiezingen. Waarschijnlijk komt dat door de toeristen die op het eiland verblijven. Die kunnen op het eiland wel stemmen voor het referendum, maar niet voor de gemeenteraad.

De opkomstcijfers rond 15:00 uur:

Schiermonnikoog 54%

Ameland 42,5 %

Terschelling 40.1 %

Flylân 39%

Smellingerlân 35%

Tytsjerksteradiel 29%

Harlingen 28,8%

Dantumadiel 25%

Achtkarspelen 24%

Ooststellingwerf 26,4%

Weststellingwerf 25%

Opsterland 27%

De Fryske Marren 26%

Heerenveen 18,13% (13.00)