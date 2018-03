Door ziekte moet tenor binnen week Fryske Matthäus leren

Peter Gijsbertsen is de nieuwe evangelist in de Friese Matthäus Passion. Binnen een week moet hij hiervoor de Friese tekst leren. De oorspronkelijke evangelist, Benjamin Glaubitz, heeft zich een paar dagen geleden ziek gemeld. Toen moest in allerijl een ander worden gevonden. Artistiek leider Marcel Mandos van het Noord Nederlands Orkest is blij dat het is gelukt om een andere evangelist vast te leggen.

"Het was enorm spannend om binnen zo'n korte tijd een hele goede tenor te vinden, die nog beschikbaar is om deze dragende partij te zingen. Laat staan ook nog het Fries zich eigen te maken", zegt Mandos.

Speciaal voor Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt de Matthäus Passion in het Fries gezongen. De oorspronkelijke tekst is vertaald door Peter Sijbenga. Het Noord Nederlands Orkest geeft vanaf donderdag vijf concerten in Friesland en één in Groningen.