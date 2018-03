Een geparkeerde auto in de Couperinstrjitte in Leeuwarden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag grote schade opgelopen door een vuurwerkbom. Even na half vijf werd een van de autoruiten ingeslagen, waarna de vuurwerkbom in de auto werd gegooid. Een van de autoportieren raakte daardoor ontzet. Het interieur liep grote schade op. De politie is op zoek naar getuigen van de vernieling.