Leeuwarder stembureau heeft last van stroomstoring

Mensen die woensdag bij stembureau Het Nieuwe Hoek in Leeuwarden stemmen, moeten dat misschien wel in het donker doen. De stroom viel uit, nadat de vrijwilligers een blowerkachel hadden aangezet. In het leegstaande verzorgingshuis was het stembureau eerst in de hal ingericht. Daar was het echter te koud, zodat alles werd verplaatst naar een kantoortje.

Om het daar toch warmer te krijgen, is er een kachel neergezet. Die nam zoveel stroom, dat alles uitviel. Het heeft ongeveer een halfuur geduurd voordat met verlengkabels het licht weer aan kon. Ook de kachel staat de hele dag nog aan. De stroom kan dus zo weer uitvallen.