Ureterper moet zich van rechter laten behandelen

Een 51-jarige man uit Ureterp moet zich van de rechter melden bij verslavingszorg en zich laten behandelen aan zijn methadongebruik. Hij kreeg bovendien een werkstraf van 80 uren voorwaardelijk. De man had in januari met een bijl de tafel van zijn vriendin vernield en haar met een koevoet bedreigd. In december had de man met de bijl een raam van haar huis aan de Ikewei verwoest, toen de vrouw hem niet binnen wilde laten. De man wilde naar eigen zeggen spullen van hem ophalen, die nog bij zijn vriendin in huis zouden liggen.

De man woont in de crisisopvang in Burgum en heeft ondanks alle gedoe nog steeds een relatie met de vrouw. De eis van de officier van justitie was er vooral op gericht om te voorkomen dat er opnieuw problemen zullen ontstaan.